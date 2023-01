Política Deputados democratas pedem que Biden revogue visto de Bolsonaro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

O Departamento de Estado disse repetidamente que sua política é não discutir casos específicos de vistos Foto: Divulgação O Departamento de Estado disse repetidamente que sua política é não discutir casos específicos de vistos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quarenta e um membros democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pediram ao governo do presidente Joe Biden nesta quinta-feira (12) que coopere com a investigação do Brasil sobre os protestos violentos em Brasília e revogue quaisquer vistos americanos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eles enviaram uma carta pedindo ao governo que apoie a democracia e o estado de direito no Brasil. A carta foi liderada pelos representantes dos EUA Gregory Meeks, o principal democrata e ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Joaquin Castro, Ruben Gallego, Chuy Garcia e Susan Wild.

“Além disso, não devemos permitir que o Sr. Bolsonaro ou qualquer outro ex-funcionário brasileiro se refugie nos Estados Unidos para escapar da justiça por quaisquer crimes que possam ter cometido durante o mandato”, diz a carta. Jair Bolsonaro voou para a Flórida dois dias antes de seu mandato terminar em 1º de janeiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumir o cargo.

Casos específicos

O Departamento de Estado disse repetidamente que sua política é não discutir casos específicos de vistos. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse na quarta-feira (11) que Washington não recebeu nenhum pedido específico do Brasil sobre Bolsonaro.

Bolsonaro disse nas redes sociais que voltaria ao Brasil mais cedo do que o planejado por motivos médicos. Ele negou ter incitado seus apoiadores e disse que os manifestantes “passaram dos limites”.

Biden juntou-se a outros líderes mundiais na condenação da violência de domingo no Brasil.

