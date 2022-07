Rio Grande do Sul BRDE anuncia quase 75 milhões de reais em crédito para financiamento de obras em cinco cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Iniciativa contempla Viamão, Pelotas, Parobé, Rio Grande e São Gabriel. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Com destaque para investimentos em obras de iluminação pública e pavimentação, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) aprovou novas operações de crédito para cinco prefeituras gaúchas. São financiamentos que totalizam R$ 74,5 milhões para projetos em Viamão, Pelotas, Parobé, Rio Grande e São Gabriel.

Desse total, a parte mais expressiva terá como foco a busca de maior eficiência na iluminação pública, incluindo a redução do consumo de energia. É o caso da prefeitura de Rio Grande, que pretende investir R$ 23 milhões, e de Parobé, com planos de aplicar R$ 12,87 milhões.

Já a administração municipal de Viamão tem autorizada uma linha de R$ 14,86 milhões para qualificar a mobilidade urbana. Pelotas e São Gabriel, por sua vez, receberão recursos para pavimentação de vias, em alguns casos incluindo obras de drenagem e sinalização de trânsito.

Por meio do programa “Município Forte é BRDE”, o banco de fomento já financiou mais de R$ 361 milhões nos últimos cinco anos, contemplando projetos de 80 prefeituras. E garante haver espaço para ampliar as operações de financiamento com o setor público.

Neste ano, o banco iniciou uma nova etapa na parceria já histórica que tem com os municípios, passando a atuar também na estruturação de projetos visando a concessão de ativos e parcerias público-privadas (PPPs).

Recursos

– Parobé: iluminação pública – R$ 12,8 milhões.

– Pelotas: pavimentação e iluminação pública – R$ 15,8 milhões.

– Rio Grande: iluminação pública – R$ 23 milhões.

– São Gabriel: pavimentação, iluminação pública e máquinas – R$ 7,9 milhões.

– Viamão: pavimentação – R$ 14,8 milhões.

Manifestações

O titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, observou que a parceria do BRDE com os municípios, “além de qualificar os serviços de mobilidade e iluminação pública, terá impactos positivos na segurança dos cidadãos e na geração de renda e empregos.

Ele também ressaltou o importante papel do banco em relação às ações de fomento ao setor privado, durante o processo de retomada da economia afetada pelo pandemia, por meio de programas em favor do turismo e do “Juro Zero RS”, para empresas de menor porte.

A diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos, salientou o quanto esse tipo de iniciativa vem merecendo um olhar especial por parte do banco, considerando-se todas as demandas e os desafios enfrentados pelos gestores públicos:

“Cada operação como essa é muito mais que uma linha de crédito disponibilizada, pois sabemos a diferença que o recurso fará lá na ponta, onde a vida efetivamente acontece”.

Para o diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian, o anúncio de aprovação de novas contratações reflete uma orientação do governo gaúcho no sentido de apoiar as demandas dos municípios: “Quando chegamos à cidade, antes de conhecermos as empresas que são clientes do banco, nossa porta de entrada sempre é a prefeitura”.

(Marcello Campos)

