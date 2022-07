Tecnologia Instagram apresenta instabilidade nos últimos dias

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

“Não consigo postar Stories”, “Instagram não abre” e “Meu feed está vazio” são algumas das reclamações dos usuários da rede social no Twitter. Essas reclamações ocorrem desde segunda-feira (27).

Segundo os usuários, as falhas começaram por volta das 18h de segunda. Na seção de comentários do Downdetector, internautas apontam, ainda, que a tela do aplicativo está branca e que o Direct está instável. “Não consigo postar Reels nem foto desde ontem às 18h”, diz um. “Instagram não funciona: Stories, feed, chat… Não vejo nenhuma publicação no feed desde a noite de ontem (segunda)”, comenta outro.

As reclamações em relação à plataforma se somam às apresentadas por usuários na terça-feira (28), quando foram relatados erros ao tirar fotos ou gravar vídeos com a câmera para os Stories – só era possível usar conteúdos da galeria. Na segunda-feira, usuários que desativaram suas contas temporariamente e tentaram reativá-las não conseguiram fazê-lo.

No Twitter, o volume de reclamações é alto. Há relatos de quem reinstalou o aplicativo para tentar reparar as falhas e não teve sucesso, e de quem acreditou que fosse falha de conexão.

Conteúdo sensível

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, na semana passada, anular o processo Roe x Wade, precedente que era utilizado desde 1973 para garantir que mulheres norte-americanas tivessem o direito de realizar um aborto de maneira legal.

Após o anúncio da decisão, diversas pessoas começaram a utilizar as redes sociais, como Instagram e Facebook, para oferecer pílulas abortivas legais. Porém, esses usuários notaram que as plataformas da Meta passaram a censurar essas publicações.

De acordo com algumas pessoas, as publicações chegaram a ser removidas em poucos segundos no próprio dia do resultado da decisão. Em um dos casos, o usuário viu seu perfil ser suspenso temporariamente após a oferta do medicamento.

Aparentemente, a palavra-chave para remoção é “pílulas de aborto”, já que postagens com outras combinações de termos não foram sinalizadas e nem bloqueadas pelas plataformas.

Respondendo um usuário no Twitter, o diretor de comunicações da Meta, Andy Stone, revelou que é proibido “comprar, vender, trocar, presentear, solicitar ou doar produtos farmacêuticos” nas redes sociais da empresa.

