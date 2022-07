Tecnologia Jogo de terror brasileiro “Fobia” é o mais vendido na loja digital Steam no lançamento

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Fobia - St. Dinfna Hotel traz exploração, quebra-cabeças e também combate, semelhante a Resident Evil 7. Foto: Divulgação Fobia - St. Dinfna Hotel traz exploração, quebra-cabeças e também combate, semelhante a Resident Evil 7. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O jogo de terror brasileiro Fobia – St. Dinfna Hotel alcançou a impressionante posição de mais vendido na loja digital Steam na última terça-feira (28), dia de seu lançamento. A marca foi comemorada pela desenvolvedora Pulsatrix Studios em sua conta de Twitter com o sorteio de algumas chaves do jogo para usuários. Depois, o game caiu para a quarta posição, ficando atrás apenas de superproduções como Monster Hunter Rise: Sunbreak e F1 22, que também foram lançados essa semana, além de Fifa 22.

O game, que é inspirado em clássicos do terror como Outlast, Resident Evil 7 e Silent Hill vem conquistando boas notas com a crítica especializada. Além das versões de PC, onde custa R$ 57,99, o jogo está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 149,50, e para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 112,45.

Fobia – St. Dinfna Hotel está bem avaliado na loja digital Steam, com a classificação de suas análises aparecendo como “Positivas” com 96% de 32 avaliações. No site agregador de análises Metacritic a versão para PlayStation 5 (PS5) também está bem avaliada, com média 72 de 100 entre 15 avaliações da mídia especializada de games. Há uma demo do jogo disponível no Steam com alguns de seus momentos iniciais e uma boa porção de gameplay para quem quiser conhecer.

Comemorando o lançamento e a boa recepção do game, a desenvolvedora brasileira Pulsatrix Studios sorteou algumas chaves de acesso para o jogo em sua página oficial do Twitter. Durante a semana, a hashtag #PlayFobia também foi amplamente divulgada, sendo utilizada até mesmo por alguns influenciadores do meio gamer.

