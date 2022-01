Rio Grande do Sul BRDE atinge R$ 1,42 bilhão em novos financiamentos no Rio Grande do Sul em 2021

7 de janeiro de 2022

Considerando toda a Região Sul, o volume de contratações autorizadas é de R$ 4,1 bilhões

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) informou que fechou o ano passado com resultados jamais registrados em termos de contratações para novos investimentos no Rio Grande do Sul. Com operações efetivadas para os mais diferentes setores da economia gaúcha, a instituição atingiu a marca de R$ 1,428 bilhão em financiamentos ao longo de 2021.

O crescimento é de 24,5% na comparação com as contratações fechadas em 2020 para o Estado, quando o volume de crédito ficou em R$ 1,147 bilhão. O agronegócio responde por mais de R$ 345 milhões das operações de crédito. O total destinado a atender produtores rurais e cooperativas gaúchas ficou R$ 54 milhões acima do registrado em 2020.

O maior incremento em termos de contratações, porém, foi registrado pelo setor da indústria de transformação, que fechou o ano com um volume de R$ 391,2 milhões em financiamentos do BRDE no Estado. É um salto de R$ 103 milhões diante do exercício anterior.

Na avaliação da diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos, os resultados positivos refletem a forte atuação do banco em um período de retomada da economia, sua capacidade de dialogar com os parceiros e a diversificação dos recursos. “Atingimos resultados históricos no Estado e em toda a Região Sul, o que reforça o nosso papel estratégico em apoiar setores com maior capacidade de inovação e geração de empregos”, destacou.

Considerando toda a Região Sul, o volume de contratações autorizadas é igualmente histórico: R$ 4,1 bilhões. O agronegócio responde por mais de R$ 1 bilhão das operações de crédito em 2021 nos Estados onde o banco atua: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em termos operacionais, o BRDE igualmente teve resultados expressivos.

