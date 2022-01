Mundo ONU realizará reunião de emergência para discutir lançamento de míssil pela Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

O míssil hipersônico foi lançado na quarta-feira Foto: KCNA O míssil hipersônico foi lançado na quarta-feira. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) planeja realizar, na próxima semana, uma reunião de emergência para discutir o lançamento de um míssil hipersônico pela Coreia do Norte, ocorrido na quarta-feira (05).

Fontes diplomáticas da ONU afirmaram que cinco países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França, solicitaram uma reunião emergencial do conselho. Negociações estão sendo feitas para que o encontro ocorra na segunda-feira (10). O Japão e os Estados Unidos disseram que o lançamento do míssil constitui violação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Agência oficial de notícias da Coreia do Norte, a KCNA informou que o país realizou com sucesso o teste do míssil hipersônico na quarta-feira. O míssil transportava uma “ogiva hipersônica”, que “atingiu com precisão um alvo a 700 quilômetros de distância”.

Essa foi a segunda vez que a Coreia do Norte fez o lançamento de um míssil hipersônico, uma arma sofisticada que mostra os avanços da indústria de defesa de Pyongyang. De acordo com militares sul-coreanos, o país vizinho disparou o míssil no Mar do Japão.

