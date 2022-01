Mundo Mundo registra mais de 2,5 milhões de novos casos de Covid-19 pelo quarto dia seguido

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

O surto é puxado principalmente pelos Estados Unidos Foto: Agência Brasil (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Em meio à proliferação da variante ômicron do coronavírus, o mundo registrou, na quinta-feira (06), mais de 2,5 milhões de casos de Covid-19 pelo quarto dia seguido, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (07) pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade Oxford.

O surto é puxado principalmente pelos Estados Unidos, que registrou 4,22 milhões de casos de Covid-19 em apenas uma semana. “A ômicron pode parecer menos severa, mas não pode ser considerada leve”, disse o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus. A variante é altamente transmissível.

Antes da atual onda de contágios, o recorde de novos infectados era de 905 mil casos em 24 horas, registrado em 25 de abril de 2021, em meio ao caos sanitário na Índia causado pela variante delta.

Apesar da explosão no número de infectados, a quantidade de mortes no mundo segue em trajetória de queda. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a média móvel de óbitos está abaixo de 6 mil por dia pela primeira vez desde outubro de 2020.

