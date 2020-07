Acontece BRDE e Prefeitura de Porto Alegre firmam contratos de financiamento para viabilizar obras de infraestrutura e melhorias na gestão da capital

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

(Foto: Divulgação)

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre vão anunciar nesta sexta-feira (31), através de uma reunião online, a contratação de financiamentos no valor de R$ 112,2 milhões destinados a melhorias na rede de abastecimento de água, saneamento e qualificação da gestão administrativa na capital.

Com a contrapartida da Prefeitura, o valor total dos investimentos chega a R$ 123,1 milhões. A maior parte dos recursos se destina a projetos estratégicos no âmbito do Programa Avançar Saneamento Porto Alegre, que totalizam R$ 86,97 milhões, sendo R$ 82,79 milhões para as obras de expansão da Estação de Tratamento de Água (ETA) São João, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), e R$ 4,18 milhões para estudos e projetos de tratamento de resíduos sólidos pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

O anúncio contará com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito Nelson Marchezan e do presidente do BRDE Luiz Corrêa Noronha. Participarão também secretários estaduais e municipais.

As melhorias relacionadas à gestão municipal, que representam investimento total de R$ 31,59 milhões, dos quais R$ 25,27 milhões são financiados pelo BRDE, abrangem:

– Projeto de Modernização da Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

– Revisão do Plano Diretor;

– Gestão do Patrimônio Imobiliário;

– Sistema para Gestão do Patrimônio Mobiliário;

– Gestão de Frotas;

– Sistema de Gestão Escolar.

