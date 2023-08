Rio Grande do Sul BRDE registra desempenho recorde em financiamentos no primeiro semestre

28 de agosto de 2023

Balanço financeiro publicado nesta segunda-feira (28) pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) apontou crescimento da instituição em todos os segmentos no primeiro semestre. Dentre os destaques do desempenho estão a carteira de crédito, que atingiu R$ 16,6 bilhões, e os financiamentos, com recorde de R$ 2,1 bilhões – montante quase 31% a mais que nos seis meses anteriores.

“Diante do cenário econômico enfrentado com a desaceleração do crédito no mercado financeiro, além das fontes de recursos já utilizadas, o BRDE iniciou a operacionalização de novos recursos captados junto a instituições multilaterais internacionais”, ressaltou o banco de fomento.

Em termos de ativo total (soma de todos os bens e direitos), a performance no semestre foi de R$ 19,8 bilhões. O número corresponde a uma alta de 11,1% em relação ao mesmo período no passado e segue trajetória de crescimento dos últimos exercícios. Já o índice de inadimplência, a partir de 90 dias, manteve sua estabilidade em baixo patamar, com 0,32% em junho.

Para o vice-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o desempenho positivo reforça o compromisso com os investimentos em setores estratégicos para a Região Sul, sempre alinhado às políticas de desenvolvimento definidas em cada Estado:

“Os resultados alcançados neste período consolidam um ciclo de crescimento contínuo do banco, cada vez mais presente no apoio a projetos voltados à inovação e à sustentabilidade. Mas a grande importância dos números está no impacto que cada investimento que teve o BRDE como parceiro representou na vida das pessoas”.

Representatividade

O BRDE intensificou a utilização de recursos dos fundings externos nos financiamentos concedidos. As contratações viabilizadas pelas captações corresponderam a R$ 501,1 milhões, mais de seis vezes o volume utilizado no mesmo semestre de 2022 (R$ 82 milhões).

Esse desempenho implicou a participação de 23,4% das fontes externas em todas as operações de crédito realizadas pelo BRDE nos seis primeiros meses de 2023.

O BRDE passou a disponibilizar novos recursos captados com três instituições multilaterais internacionais. Com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), a operação de crédito de 134,6 milhões de euros, no âmbito do Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Proinfra Sul), é utilizada para investimentos na infraestrutura urbana e em projetos sustentáveis.

Além disso, duas novas captações junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) totalizam US$ 150 milhões. Parte do empréstimo é destinada às micro, pequenas e médias empresas, enquanto a outra linha de crédito resultante dessa captação externa financiará projetos para a melhoria da qualidade de vida nos três Estados da Região Sul.

Em outra operação, junto ao Banco Mundial (Bird), no valor de 89,6 milhões de euros, são contemplados os projetos de resiliência urbana nos municípios da Região Sul. Os recursos dessas três captações internacionais somam aproximadamente R$ 1,9 bilhão e estão disponíveis aos empreendedores e municípios.

Investimentos

Pela característica da Região Sul na produção de alimentos, aproximadamente R$ 835,8 milhões foram destinados pelo BRDE no apoio aos produtores rurais, especialmente ligados à agricultura familiar, às cooperativas agroindustriais e às demais empresas do agronegócio. O número de operações com produtores rurais aumentou 34,6% e o volume contratado cresceu 4,9%.

Dentre os destaques, está também o aumento de 114,2% para o setor de infraestrutura e de 41,6% para o de comércio e serviços. No setor industrial, que contempla também as operações com as agroindústrias, houve crescimento de 16,1% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Os financiamentos para inovação também seguiram a forte demanda apresentada após o período de pandemia. Nesse exercício, as contratações do BRDE para projetos de inovação, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), corresponderam a R$ 311,4 milhões, um aumento de 391,2% em relação ao mesmo semestre de 2022. Esse montante financiado pelo BRDE representou 14,5% de todas as contratações realizadas pelo banco no semestre – mantendo o status de maior repassador nacional de recursos da Finep.

Destacam-se, ainda, os investimentos em energia renovável, segmento estratégico ao BRDE, pela segurança energética e pelo menor impacto ao meio ambiente. Foram destinados R$ 418,4 milhões a esse tipo de projeto no primeiro semestre de 2023. O balanço ressalta a elevação dos financiamentos com prefeituras, que somaram R$ 88,7 milhões, principalmente para projetos que contemplaram a troca por lâmpadas mais eficientes na iluminação pública e a pavimentação de vias.

