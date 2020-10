Polícia Brigada Militar aborda quase 300 pessoas em ações em postos de combustíveis em Canoas

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Operação foi criada para controlar encontros que ofereçam risco à ordem nos bairros da cidade Foto: Divulgação/BM Operação foi criada para controlar encontros que ofereçam risco à ordem nos bairros da cidade. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em novas edições da chamada Operação Sossego Alheio durante o fim de semana (3 e 4), o 15º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, abordou quase 300 pessoas que se aglomeravam em postos de combustíveis na cidade.

A ofensiva, criada para controlar encontros que ofereçam risco à ordem nos bairros da cidade, segue com as atividades mesmo em tempos de pandemia — as aglomerações estão se tornando cada vez mais frequentes, dizem as autoridades.

Tais eventos, de acordo com a BPM, perturbam a tranquilidade nos finais de semana, com música alta, algazarra e rachas entre veículos, além do consumo de álcool.

Por meio de uma nota, o batalhão afirmou não ser contra a diversão, mas que apoia a diversão que não atrapalha o sossego alheio, “onde cada um respeite o espaço do outro, dentro do razoável bom senso”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia