Rio Grande do Sul Brigada Militar acompanha a Cavalgada do Mar pelas praias gaúchas

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O tradicional evento está na 36ª edição Foto: Soldado Joel Arrojo/BM O tradicional evento está na 36ª edição. (Foto: Soldado Joel Arrojo/BM) Foto: Soldado Joel Arrojo/BM

A tradicional Cavalgada do Mar, que começou no sábado (15) em Torres, no Litoral Norte gaúcho, conta com o acompanhamento de policiais da Brigada Militar.

O evento está na 36ª edição e prossegue até o dia 22 deste mês. Os cavaleiros circulam pela orla, passando por diversas praias da região, até Palmares do Sul.

O percurso total é de cerca de 250 quilômetros. A cavalgada é organizada pelo Instituto Cultural Cavalgada do Mar e conta com a participação de cavaleiros e amazonas de vários Estados brasileiros.

