Política Novo secretário de Desenvolvimento e Turismo do RS será anunciado nos próximos dias

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Ruy Irigaray reassumirá o mandato de deputado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em reunião com o governador Eduardo Leite na manhã desta segunda-feira (17), o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray, comunicou a sua decisão de retomar o mandato de deputado na Assembleia Legislativa. Com isso, o governador deverá definir nos próximos dias o nome do novo secretário da pasta.

Irigaray permanecerá no comando da secretaria até sexta-feira (21). Leite agradeceu ao secretário pelos “excelentes serviços prestados, com resultados positivos em relação ao desenvolvimento do Estado”. “O secretário desempenhou a função com muita dedicação e lealdade. Foi uma honra contar com Ruy no governo e espero seguir tendo a sua colaboração no Parlamento”, afirmou o chefe do Executivo.

Irigaray avaliou de forma positiva o período em que comandou a pasta. Destacou a aproximação com as entidades representativas da indústria e do comércio como uma das principais ações, o que foi importante na busca de soluções para o desenvolvimento do setor produtivo, segundo ele.

“A desburocratização também foi uma das nossas bandeiras na secretaria, e medidas nesse sentido seguirão contando com meu apoio na Assembleia, assim como pautas do governo, como a redução da máquina pública”, declarou.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário