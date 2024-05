Rio Grande do Sul Colapso na barragem 14 de Julho, no Rio Grande do Sul, gerou onda com dois metros de altura

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Imagem da barragem da Usina 14 de julho impactada pelas chuvas. Estrutura rompeu parcialmente no Rio Grande do Sul Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, Diogo Segabinazzi Siqueira, afirmou que o colapso na barragem 14 de Julho, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (02), gerou uma onda com aproximadamente 2 metros de altura na região afetada.

“Foi uma onda em torno de 2 metros que passou por essas comunidades [vizinhas]. Essa onda agora está se dirigindo aos municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza. Imagine o seguinte: veio uma onda com muita velocidade e que vai destruindo tudo que está pela frente”, disse o prefeito.

Siqueira afirmou que, por conta da dificuldade em acessar partes do município que foram afetadas pela água, ainda não tem informações precisas sobre vítimas e sobre os prejuízos causados.

“Ainda não temos a informação total sobre tudo que está acontecendo. Temos relatos. O que temos que fazer é avisar as pessoas que estão nas regiões mais próximas e fazer uma evacuação total das zonas de abrangência do rio.” “Se as prefeituras conseguirem informar todos os seus moradores, vamos conseguir evitar uma grande tragédia. Temos que ser muito rápidos agora”, alertou.

O prefeito falou sobre a dificuldade para acessar as áreas afetadas. “A gente não consegue chegar por carro e nem por helicóptero, porque não há condições climáticas para o voo. Estamos fazendo por picadas: entrando em desmoronamentos, fazendo um caminho extremamente arriscado pelas nossas forças de segurança para tentar resgatar essas famílias”, detalhou.

A orientação para a população de áreas de risco, segundo o prefeito, é se deslocar para as áreas mais altas do município. “Tem que subir, ir a uma área mais alta. Subir no mínimo a 4 metros de altura”, reforçou.

Segundo o prefeito, a cidade nunca havia passado por uma ocorrência dessa dimensão. “Estamos vivendo um caos de desmoronamentos em todas as estradas. Famílias foram soterradas, casas foram soterradas aqui na nossa região. Não é uma simples enchente que está acontecendo aqui na Serra Gaúcha: é algo que nunca foi visto antes.”

https://www.osul.com.br/colapso-na-barragem-14-de-julho-no-rio-grande-do-sul-gerou-onda-com-dois-metros-de-altura/

2024-05-02