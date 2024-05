Rio Grande do Sul Estado atua após rompimento da barragem 14 de Julho, em Cotiporã

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O rompimento é investigado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela barragem Foto: Youtube/Divulgação Foto: Youtube/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul atua para garantir a vida da população após informação, na tarde desta quinta-feira (02), do rompimento de parte da estrutura da barragem da usina de geração de energia 14 de Julho, da Ceran, na bacia do Rio Taquari-Antas, em Cotiporã.

O rompimento é investigado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), responsável pela barragem, que informou que a estrutura já estava submersa e identificou uma movimentação mais turbulenta da água, possivelmente pelo comprometimento da chamada ombreira direita, uma das laterais onde a barragem está apoiada.

“O grande problema agora é a velocidade com que a água vai descer rumo a Santa Bárbara e Santa Tereza. A altura da água não deve mudar muito, porque o nível do Rio das Antas estava passando sobre a barragem. O risco agora é a vazão a partir da barragem 14 de Julho”, disse o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, que está no gabinete avançado no distrito de Farias Lemos, em Bento Gonçalves.

Assim que teve a confirmação do rompimento, o secretário determinou para a equipe da Casa Civil no gabinete avançado contato imediato com os municípios abaixo da barragem para iniciarem imediatamente a evacuação de áreas.

O Estado já monitorava a possibilidade de rompimento da estrutura. A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) informou que a empresa Ceran já havia acionado, na quarta-feira (01), o Plano de Ação de Emergência da barragem.

A orientação expressa da Defesa Civil é que os moradores dos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do rio.

As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança.

A Secretaria do meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) monitora, também, as estruturas de outras 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta, cinco delas já em processo de evacuação: barragem Santa Lúcia, em Putinga; barragem São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves; barragem Belo Monte, em Eldorado do Sul; barragem Dal Bó, em Caxias do Sul; e barragem Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha.

A Aneel e o ONS (Operador Nacional do Sistema) acompanham a situação de outras cinco barragens de geração de energia elétrica no Estado que estão em atenção: Capigui, em Passo Fundo; Guarita, em Erval Seco; Herval, Santa Maria do Herval; Passo do Inferno, São Francisco de Paula; e Monte Carlo, Bento Gonçalves – Veranópolis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/estado-atua-apos-rompimento-da-barragem-14-de-julho-em-cotipora/

Estado atua após rompimento da barragem 14 de Julho, em Cotiporã

2024-05-02