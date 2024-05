Porto Alegre Nível do Guaíba segue em declínio neste domingo; 4,29m

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Esse valor representa uma queda significativa em comparação com os 5,35 metros alcançados no dia 5 de maio. Foto: Giulian Serafim/PMPA Esse valor representa uma queda significativa em comparação com os 5,35 metros alcançados no dia 5 de maio. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O nível do Guaíba, em Porto Alegre, segue em declínio neste domingo (19), registrando 4,29 metros às 17h15min. Os dados são da régua da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Na noite de sábado (18), a medição indicava 4,53 metros.

Esse valor representa uma queda significativa em comparação com os 5,35 metros alcançados no dia 5 de maio deste ano, e também está abaixo dos 4,76 metros registrados durante a grande enchente de 1941.

Apesar da redução, o Guaíba ainda se encontra acima da cota de transbordamento, que é de 3 metros, mantendo-se em um nível que exige atenção.

Educação

Nesta segunda-feira (20), as atividades serão retomadas em 18 escolas da rede municipal de educação de Porto Alegre. Outras 14 unidades voltam ao funcionamento na terça-feira (21). A Secretaria Municipal de Educação determinou o reinício das aulas em todas as unidades que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia elétrica.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra 61 ocorrências em aberto, sendo 45 com bloqueio total de via por acúmulo de água e 10 com acúmulo de água ocasionando bloqueio parcial em razão do evento climático. Outras 216 ocorrências já foram encerradas pelo órgão.

