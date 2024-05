Mundo Ataque israelense a campo de refugiados de Gaza deixa 35 mortos, incluindo mulheres e crianças

19 de maio de 2024

Muitas das vítimas morreram na destruição de um conjunto de casas na área. Foto: Reprodução

Um ataque aéreo no centro de Gaza nas primeiras horas deste domingo (19) matou 35 pessoas, incluindo sete crianças e nove mulheres. As informações são do hospital Al-Aqsa Martyrs. A instituição informou que o número de mortos no ataque no campo de Nuseirat aumentou constantemente à medida que mais corpos foram trazidos.

Muitas das vítimas morreram na destruição de um conjunto de casas na área. Um vídeo mostrou equipes de defesa civil puxando corpos dos escombros, mas sem equipamento pesado para mover as partes maiores dos destroços.

Uma mulher, Um Mohammad Taha, disse que cinco casas entraram em colapso, incluindo a de sua irmã, e que muitas pessoas foram enterradas sob os escombros, incluindo crianças.

“O mesmo aconteceu com minha família há sete meses”, acrescentou ela, quando um ataque matou sua mãe de 65 anos e outros membros da família. “Estou ferido, minha casa se foi. Nós não estamos vivos, estamos morrendo lentamente. Onde está a justiça?”

Mahomoud Abu Bilal disse à CNN que o ataque ocorreu por volta das três da manhã e que cerca de 25 corpos de quatro ou cinco famílias foram retirados dos escombros.

2024-05-19

2024-05-19