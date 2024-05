Mundo Helicóptero com o presidente do Irã sofre acidente; mau tempo atrapalha resgate

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Um total de 16 equipes de resgate tentam chegar ao local. Foto: Reprodução Um total de 16 equipes de resgate tentam chegar ao local. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O helicóptero que levava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente neste domingo (19), diz a agência estatal iraniana IRNA. Pelo menos 16 equipes de resgate tentam chegar ao local, mas as más condições climáticas prejudicam as operações. Houve registro de chuva forte e neblina com vento. Não há informações sobre o estado de saúde de Raisi.

A TV estatal disse que o incidente aconteceu perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o país do Azerbaijão, cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital iraniana, Teerã. À Reuters, a agência iraniana afirmou que “estão esperançosos, mas que as informações sobre o acidente são preocupantes”.

Viajando com Raisi estavam o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, e o governador da província iraniana chamada Azerbaijão Oriental, informou a IRNA.

“O estimado presidente e a empresa estavam voltando a bordo de alguns helicópteros e um dos helicópteros foi forçado a fazer um pouso forçado devido ao mau tempo e à neblina”, confirmou o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, à TV estatal. “As equipes estão a caminho da região, mas devido ao mau tempo e à neblina pode levar algum tempo para chegarem ao helicóptero.”

A agência de notícias FARS pede que iranianos orem pelo presidente do país. Pela legislação iraniana, se o presidente morrer, o vice assume e uma eleição deve ser realizada em seis meses. O vice-presidente é o conservador Mohammad Mokhber.

O New York Times, citando agências de notícias iranianas, afirmou que o governo do Irã cancelou uma reunião de gabinete que estava agendada e convocou uma reunião de emergência com o comitê de gerenciamento de crise.

O presidente Raisi esteve no Azerbaijão no início deste domingo para inaugurar uma represa com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. A barragem é a terceira que as duas nações construíram no rio Aras.

