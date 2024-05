Rio Grande do Sul Trensurb planeja retomada das operações

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estações da Trensurb ficaram inundadas em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Foto: Trensurb/Divulgação Estações da Trensurb ficaram inundadas em Porto Alegre e na Região Metropolitana. (Foto: Trensurb/Divulgação) Foto: Trensurb/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A circulação dos trens da Trensurb segue suspensa por tempo indeterminado em todas as estações, de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Entretanto, na tarde deste domingo (19), a partir das 15h, a diretoria da empresa fará um deslocamento no trem entre São Leopoldo e Mathias Velho, em Canoas. A saída será na Estação São Leopoldo.

Segundo o diretor-presidente Fernando Marroni a intenção é aguardar as vistorias necessárias para tão logo retomar as operações dos trens.

Ainda conforme a empresa, apenas após o recuo das águas da enchente será possível realizar uma avaliação da extensão dos prejuízos causados e quais serão as intervenções necessárias para a retomada da operação do metrô.

As águas da cheia do Guaíba, em Porto Alegre, e de rios na Região Metropolitana impossibilitam ainda o acesso a algumas estações, cujos arredores estão inundados.

Atualmente, a Trensurb opera uma linha de trens urbanos com extensão de 43,8 quilômetros, no eixo norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 22 estações e uma frota de 40 trens, atendendo a seis municípios: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/trensurb-planeja-retomada-das-operacoes/

Trensurb planeja retomada das operações

2024-05-19