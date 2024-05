Rio Grande do Sul Governo gaúcho debate ações com prefeitos ações para reconstrução de rodovias do Vale do Rio Pardo

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Na próxima semana, os encontros serão com prefeitos das regiões Central, Vale do Caí, Vale do Sinos, Vale do Paranhana e Metropolitana. Foto: Ascom Selt

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, comandou reunião com prefeitos do Vale do Rio Pardo neste domingo (19) onde detalhou as ações do Estado para desobstruir, recuperar e reconstruir estradas e pontes destruídas na região.

“Seguimos dialogando com os gestores municipais, que estão nos ajudando a diagnosticar os prejuízos em estradas e pontes. Em paralelo, nossas equipes estão atuando nas rodovias, em trabalhos de desobstrução e recuperação, sempre prezando pela segurança dos usuários. Essa atuação é fundamental para que a produção do Estado volte a escoar pelas estradas estaduais”, destacou o titular da Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Costella abordou o assunto ao lado do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e do diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luís Fernando Vanacôr,

“Estamos solidários com todos os prefeitos neste momento. Agora, é todos nós por todos nós. Juntos, recuperaremos o Rio Grande”, destacou Costella.

Na próxima semana, os encontros serão com prefeitos e vice-prefeitos das regiões Central, Vale do Caí, Vale do Sinos, Vale do Paranhana e Metropolitana.

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. Neste domingo, são 90 trechos com bloqueios totais e parciais em 91 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

