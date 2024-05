Brasil Chuva intensa causa inundações em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rio do Sul teve o dia mais chuvoso em oito anos no sábado. Foto: Prefeitura de Rio do Sul Rio do Sul teve o dia mais chuvoso em oito anos no sábado. (Foto: Prefeitura de Rio do Sul) Foto: Prefeitura de Rio do Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por conta da chuva volumosa que atingiu o Estado de Santa Catarina neste final de semana, municípios do Vale do Itajaí registram enchentes, quedas de barreiras e de árvores e bloqueio de rodovias neste domingo (19). Moradores ilhados e um homem, arrastado pela correnteza, precisaram ser resgatados.

O rio Itajaí-Açu, em Blumenau, chegou a 8,61 metros às 10h, informou a prefeitura. Já Rio do Sul teve o dia mais chuvoso em oito anos no sábado (18), e 50 famílias estão desabrigadas, segundo a Defesa Civil.

O Centro de Integrado de Operações (Ciop) da Defesa Civil estadual foi reativado neste domingo para monitorar a situação das chuvas em Santa Catarina. Segundo relatório da Defesa Civil atualizado às 12h, há em todo o Estado:

274 desalojados (saíram de suas casas e estão na residência de parentes ou amigos)

614 desabrigados (saíram de suas casas e estão em abrigo público)

O município considera estado de enchente quando a cota do rio Itajaí-Açu passa de oito metros. A Defesa Civil registrou oito chamados, sendo três por deslizamento de terra, três quedas de árvores, uma análise de risco e um alagamento. Não há feridos.

Três famílias foram encaminhadas a um abrigo. Como não há mais quantitativo de chuva previsto para este domingo, segundo a Defesa Civil de Blumenau, a tendência é que pico de elevação se estabilize em 8,80 metros durante o dia.

Outras cidades que ficam na bacia do rio Itajaí-Açu registraram problemas em decorrência do volume de chuva. O resultado disso foi a elevação do nível do rio em quase cinco metros e meio em 24 horas.

Rio do Sul, por exemplo, teve o dia mais chuvoso em oito anos no sábado, informou a Defesa Civil local. Foram 152,2 milímetros de chuva, superando o então recorde que foi em 4 de maio de 2022, com 99,8 milímetros.

As 7h de domingo, o município registrava 50 famílias desabrigadas, somando 201 pessoas, além de mil pessoas desalojadas (foram para a casa de parentes ou amigos).

No município, cinco crianças e dois adultos precisaram ser resgatados de um casa com embarcação durante um alagamento na tarde de sábado. Com a ajuda da embarcação, as pessoas foram retiradas e levadas a local seco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/chuva-intensa-atinge-santa-catarina-no-fim-de-semana/

Chuva intensa causa inundações em Santa Catarina

2024-05-19