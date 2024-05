Grêmio De virada, Gurias Gremistas perdem por 2 a 1 contra a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor saiu na frente, mas não segurou a vantagem Foto: Cárila Covas/Ferroviária Tricolor saiu na frente, mas não segurou a vantagem (Foto: Cárila Covas/Ferroviária) Foto: Cárila Covas/Ferroviária

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio não conseguiu somar pontos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Na tarde desta quarta-feira (1º), na Fonte Luminosa em Araraquara, as Gurias Gremistas foram superadas de virada pela Ferroviária pelo placar de 2 a 1. O gol gremista foi anotado por Dayana Rodríguez.

Sob forte calor no interior de São Paulo, a partida começou com as donas da casa tentando pressionar a equipe Tricolor. A primeira oportunidade foi aos cinco minutos, em lançamento no comando de ataque para Sochor. O arremate da entrada da área foi defendido com segurança no centro da meta por Lorena.

O Grêmio chegou com perigo aos sete minutos. A saída de jogo foi errada e Jessica Peña interceptou o passe das adversárias de cabeça. Cassia de primeira percebeu a infiltração de Dayana Rodríguez e deu a assistência, deixando a companheira na cara da goleira. Com qualidade, na saída da arqueira adversária, Rodríguez bateu pelo lado para abrir o placar.

Aos 15 minutos, Raquel Fernandes ligou o contra-ataque em lançamento na diagonal ofensiva para Caty, pelo lado esquerdo. Na sequência, deu o passe para Giovaninha. Ela foi para cima da marcadora, puxou para o meio e arriscou o chute de fora, para a defesa de Luciana. No minuto seguinte, a tabela aconteceu na área gremista e o chute à queima-roupa foi parado somente na defesa de Lorena, que mandou para escanteio. Na batida, o desvio de cabeça passou tirando tinta da trave esquerda da goleira do Tricolor.

O Grêmio respondeu aos 18 minutos. Em jogada de contra-ataque, Raquel Fernandes fez o passe no bico da grande área pelo lado direito. Ludmila dominou e bateu cruzado. Dayana Rodríguez, no centro, e Cassia na segunda trave quase conseguiram desviar para o gol, mas a última defensora da Ferroviária conseguiu tirar o perigo para escanteio. Três minutos depois, Cássia deu a casquinha de cabeça para trás. Raquel Fernandes ganhou na corrida, invadiu a área e cortou a zagueira. De perna direita tentou o chute colocado, em curva, mas a bola passou à esquerda da meta.

Melhores na partida, as Gurias Gremistas chegaram forte novamente aos 36 minutos. Raquel Fernandes tabelou com Jessica Peña no centro para invadir o costado das volantes e dar grande passe observando a entrada de Cassia pelo lado direito da área. Cassia em velocidade adiantou a bola e soltou a bomba de direita. A bola cruzada tinha o endereço, mas a goleira Luciana deu leve desvio antes de a bola explodir na trave direita e não entrar. Que chance!

Aos 39 minutos, após duas tentativas de cruzamento da direita, a bola tocou no braço de Ludmila na área e a arbitragem marcou a penalidade. Duda Santos foi para a cobrança e bateu cruzado, tirando a goleira Lorena da foto e igualando o placar.

Para a etapa complementar, a técnica Thaissan Passos fez duas trocas. Saíram Jessica Peña e Ludmila, para as entradas de Rafa Levis e Shashá, respectivamente.

O time da casa teve um primeiro ataque mais perigoso aos oito minutos e conseguiu a virada. Após uma defesa da goleira Lorena em chute cruzado, a sobra ficou na área e Sochor pegou de primeira, sem defesa, para colocar a Ferroviária em vantagem.

O Tricolor teve dificuldades de manter o mesmo ímpeto ofensivo da etapa inicial e não conseguiu criar oportunidades de maior perigo. Em seguida, Manu Balbinot entrou na partida, na vaga de Raquel Fernandes. Depois, Caty deixou o campo para a entrada de Luana Spindler.

Aos 30 minutos, o lançamento foi feito na entrada da área e Lorena abandonou a meta para sair nos pés da atacante para evitar a conclusão. Dois minutos depois, o passe dentro da área pelo lado direito deu certo. O forte chute cruzado parou novamente em grande defesa da arqueira Lorena, para salvar o que seria o terceiro gol do time local.

Após cobrança rápida do lateral, aos 35 minutos, Bia Santos fez o cruzamento alto na área da Ferroviária. A zaga afastou parcialmente, Manu Balbinot foi na disputa aérea para desviar de cabeça. Na caída da bola, Luana Spindler arrematou de canhota. A bola caiu rápido e beijou o travessão, antes de sair.

Depois disso o jogo caiu bastante em velocidade e os ataques não conseguiram melhor acabamento nas jogadas, mantendo o placar de 2 a 1 até o apito final.

Com o resultado, a equipe segue com 12 pontos somados em oito partidas, na sexta colocação da tabela de classificação. As Gurias Gremistas voltam a atuar na próxima terça-feira (07) diante do Santos, na Vila Belmiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/de-virada-gurias-gremistas-perdem-por-2-a-1-contra-a-ferroviaria-pelo-brasileiro-feminino/

De virada, Gurias Gremistas perdem por 2 a 1 contra a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino

2024-05-02