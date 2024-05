Grêmio Fora de casa, Grêmio vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Brasileirão Sub-20

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Tricolor mantém 100% de aproveitamento na competição

A equipe Sub-20 do Grêmio venceu o Atlético-MG fora de casa por 3 a 0, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da categoria. A partida, válida pela quinta rodada, foi disputada no final nesta quarta-feira (1º), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Com o resultado, o Tricolor divide a liderança da competição com o Palmeiras, também com 15 pontos, mas com um saldo de gols menor.

Logo aos 3 minutos, a primeira e única chance do Galo no primeiro tempo foi em bola parada. Renan bateu forte da intermediária, obrigando o goleiro Cássio a colocar para escanteio.

A resposta do Grêmio veio no lance seguinte. Jefinho entrou na área pela direita, deu dois dribles no marcador e chutou rasteiro, no canto esquerdo. O goleiro Robert se esticou para colocar para escanteio.

Aos 11 minutos, Jefinho cobrou escanteio da direita, a zaga afastou de forma parcial para a frente da área. Kaick dominou e chutou forte, no canto direito, abrindo o placar para o Tricolor.

Aproveitando o momento positivo, a equipe de Airton Fagundes ampliou no minuto seguinte. Cristiano cruzou da esquerda na marca de pênalti. Jefinho pegou de voleio, Robert fez grande defesa, mas Alysson pegou o rebote e não marcou para o Grêmio.

Na sequência, Jefinho concluiu na rede pelo lado de fora uma jogada feita por Alysson. O Tricolor tratou de administrar a vantagem, apresentando um toque de bola envolvente e sem deixar o Galo causar real perigo.

Aos 35 minutos, Zortéa arriscou da entrada da área e quase acertou o canto direito. A bola passou muito perto da meta mineira.

Dois minutos depois, Igor cruzou da intermediária, pela direita, e Guga apareceu atrás da zaga para bater sem deixar a bola cair. Ela explodiu no travessão. Aos 42 minutos, Guga teve a chance outra vez para ampliar, mas Robert fez grande defesa e evitou o terceiro gol gremista.

Foi o último lance do primeiro tempo que, pelo domínio e volume do Grêmio, poderia ter terminado com uma vantagem ainda maior. O técnico Airton Fagundes teve que promover três modificações no intervalo e o time voltou com João Lima, Artur Júnior e Vini Ferraz nas vagas de Viery, Zortéa e Jefinho.

Tentando buscar a recuperação, o Atlético-MG também voltou modificado e com postura mais ofensiva no sistema tático 4-2-4. O terceiro gol Tricolor, que poderia ter vindo no primeiro tempo, veio logo no primeiro lance do segundo.

Aos 7 minutos, Kaick sofreu entrada dura do jogador do Galo na intermediária frontal de ataque. Guga ajeitou a bola e cobrou a falta com felicidade, no ângulo direito. A vitória sobre o time da casa deixa o Grêmio com 100% de aproveitamento na competição. A próxima partida do Tricolor será em casa, contra o Flamengo, no dia 9 de maio.

