Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Inter convocou a torcida a ajudar vítimas das enchentes no Estado Foto: Divulgação/Internacional

O Rio Grande do Sul sofre com as fortes chuvas em todo seu território. Diante deste cenário, o Inter convocou a torcida a ajudar as vítimas das enchentes.

A partir desta quinta-feira (02) até o dia 11 de maio, das 8h às 18h, será possível realizar entregas de doações no Portão 1 do Gigantinho. Serão arrecadados alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. A iniciativa ocorre em parceria com o Banco de Alimentos de Porto Alegre.

O clube manifestou solidariedade aos atingidos pelas cheias e às vítimas, e segue à disposição para auxiliar o povo gaúcho da forma que for possível.

