Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

(Foto: banco de dados/O Sul)

A (ACPA) Associação Comercial de Porto Alegre, presidida pelo empresário Paulo Afonso Pereira, abre sua agenda do ano para o tradicional evento da entidade, o MenuPOA, com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

“Poa pra Frente, Poa pra Gente – as promessas de campanha foram cumpridas?” é o tema da primeira reunião-almoço, que acontece na terça-feira, 18/02, às 12h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. O Prefeito estará à disposição da imprensa a partir das 11h30min, no sexto andar do Palácio do Comércio, Largo Visconde de Cairu, 17, Centro Histórico.

