Acontece Votação popular on-line seleciona ganhador de concurso cultural do Di Paolo

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Público tem até o dia 13 de março para votar em um dos quatro finalistas pelo site www.dipaolo.com.br/pratocheiodealegria.

O concurso cultural Prato cheio de alegria, promovido pelo Di Paolo em comemoração aos 25 anos da marca, está na reta final. Agora o público tem até o dia 13 de março para votar em um dos quatro finalistas pelo site www.dipaolo.com.br/pratocheiodealegria. O resultado será anunciado no dia 17 de março.

A obra vencedora será impressa em um prato de cerâmica comemorativo, que será exposta em todos os restaurantes, e o ganhador receberá um iPad Pro de 11 polegadas no valor de R$ 7.999. Os finalistas também serão premiados com cinco sequências cada na rede de restaurantes, hoje localizada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os finalistas são: Ana Carolina Rodrigues, Fabricio Fiorio, Nicole Rauen e Nereida Pereira Rubert. Para avaliar as criações, foi composto um comitê que analisou os seguintes quesitos: adequação ao tema, compreensão dos desafios e necessidades propostas, equilíbrio de cores e formas. A apuração foi realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, no Galeto Di Paolo Porto Alegre.

