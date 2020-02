Acontece Carnaval 2020: aprenda a fazer a própria máscara para curtir a festa

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Momento de preparação para os bailes pode estimular a criatividade de toda a família Foto: Tamara Pereira / Summit / Divulgação Foto: Tamara Pereira / Summit / Divulgação

O Carnaval está aí, e você pode começar a curtir a festa antes mesmo dela começar. Para entrar no clima da folia, que tal confeccionar a sua máscara e colocar as crianças a fazer as delas? Utilizando a própria mão como molde e materiais coloridos, a família inteira pode criar acessórios para aproveitar a data – e ainda se divertir com o momento lúdico junto à garotada.

Para ajudar a realizar a tarefa, a TRIS preparou dicas que irão auxiliar na montagem dos itens mais tradicionais do Carnaval. “É uma oportunidade de criar uma situação para envolver todo mundo. Além de divertir os filhos, o momento estimula a criatividade e aproxima a família, que já entra no clima do feriadão”, salienta Vanessa Moreno, especialista em marketing da marca.

Veja como fazer/ Materiais necessários

1 – Folha de papel-cartão A4 colorida

2 – Lápis preto TRIS Collection Glitter

3 – Borracha TRIS School Neon

4 – Cola TRIS Fix

5 – Canetinhas TRIS Mega

6 – TRIS Mega Gel Metálico

7 – Tesoura TRIS Action

8 – Cola Glitter TRIS

9 – Cola Metálica Colorida TRIS.

Passo a passo

1 – Escolha uma folha de papel-cartão A4 com a cor de sua preferência e dobre ao meio.

2 – Escolha o desenho da mão: ela pode estar toda aberta, ou em formato de “rock and roll”, ou ainda como um “hang loose”. Deixe a imaginação rolar!

3 – Volte para o papel e comece desenhando a mão da criança na lateral da folha, na parte dobrada.

4 – Recorte esse primeiro desenho da mão.

5 – Risque previamente com o lápis para fazer os olhos.

6 – Recorte com a tesoura conforme o molde desenhado.

7 – Abuse da criatividade para colorir. Para isso, a TRIS conta com materiais que podem te ajudar a personalizar a sua máscara, como as canetinhas TRIS Mega, o TRIS Mega Gel Metálico, Cola Glitter TRIS e Cola Metálica Colorida TRIS. Para finalizar e cair na folia, faça um canudinho com uma folha de papel e cole no canto interior da máscara.

8 – Pronto! Agora a família está pronta para pular o Carnaval.

