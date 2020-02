Acontece Ministro Ives Gandra participará do 5º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Evento promovido pela Fecomércio-RS é destinado a empresários, dirigentes sindicais, advogados e estudantes

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho Ives Gandra estará na 5ª edição do Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho, que acontece de 26 a 28 de março, em Torres. Durante o evento, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS, Gandra ministrará, na sexta-feira (27), a palestra MP 905 e Discussões no GAET – Direito do Trabalho e a segurança jurídica. A MP 905 institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade, que altera aspectos da CLT. As inscrições para o Congresso estão abertas e podem ser feitas pelo site www.fecomercio-rs.org.br/congressotrabalhista.

O ministro é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), doutor em Direito pela UFRGS, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutor “Honoris Causa” em Filosofia pela Academia Brasileira de Filosofia. Foi Presidente e Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Conselheiro do CNJ e Subprocurador-Geral do Trabalho. Foi assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, além de assessor de ministro no TST. É professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho.

O congresso trará temas como os limites e abrangência da arbitragem trabalhista, contrato temporário, liberdade sindical, direito do trabalho, entre outros. O público-alvo são empresários, dirigentes sindicais, advogados e estudantes. Dentre os nomes que irão palestrar no evento foram confirmados a presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região, desembargadora Carmen Izabel Centena Gonzalez; a desembargadora do TRT, Vólia Bomfim Cassar; o vice-presidente do TRT da 4ª Região, Francisco Rossal de Araújo; o diretor jurídico da Leroy Merlin, Rodrigo Kalil; o ministro do TST, Hugo Carlos Scheuermann; o consultor Adroaldo Lamaison; e a presidente e ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário