Porto Alegre Convention Bureau prevê boas perspectivas para eventos em 2020

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

“Assim como o Sindha, precisamos incentivar outros mantenedores a atuarem como parceiros na captação de eventos e, para isto, já temos algumas ações delineadas”, afirma a presidente do POACVB, Adriane Hilbig Foto: Luciane Valente Foto: Luciane Valente

O Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau inicia o ano com uma nova gestão e boas perspectivas para a captação em 2020, além de projetos que estão sendo implementados no sentido de atrair novos mantenedores.

Em 2019, foram captados 20 eventos pelo Convention Bureau com aproximadamente 10 mil participantes, o que significa um acréscimo de 30% em relação ao ano anterior, e um impacto econômico de R$ 10 milhões para a cidade. No total, foram captados e apoiados institucionalmente 36 eventos no decorrer do ano. “Estes números devem aumentar”, segundo a presidente do POACVB, Adriane Hilbig.

“Nossas equipes estão otimistas com o volume de captação que estamos prevendo para este ano, inclusive em segmentos pouco tradicionais nos processos da entidade, como os eventos esportivos, por exemplo. Neste sentido, estamos construindo uma forte parceria com a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, com o objetivo de trazer grandes eventos esportivos para a Capital. Vamos ampliar a busca por eventos de qualquer porte e segmento”, explica.

Além da captação, a nova diretoria planeja entregar benefícios concretos e diferenciados aos mantenedores, porque, para Adriane Hilbig, o “Convention existe para promover negócios para empresas e entidades de diversos segmentos da economia”.

O Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região é um dos mantenedores estratégicos do Convention Bureau, que contribuem para a captação de mais eventos para a cidade e região metropolitana. “Assim como o Sindha, precisamos incentivar outros mantenedores a atuarem como parceiros na captação de eventos e, para isto, já temos algumas ações delineadas”, afirma a presidente.

O presidente do SHPOA – Sindicato de Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt, entidade coligada ao Sindha, ressalta a importância do Convention. “É fundamental para a economia da nossa região contarmos com fundações fortes como o POACVB para alavancar o turismo, especialmente congressos, convenções e eventos de negócios. Captar grandes agendas, que trazem 5, 10 ou 15 mil pessoas em um final de semana, significa acelerar as receitas da nossa hotelaria e também da gastronomia. Porto Alegre precisa tomar cada vez mais consciência e colocar o nosso Convention no foco das ações voltadas ao desenvolvimento econômico da cidade”, afirma.

Segundo o ranking ICCA, International Congress and Convention Association, principal entidade do setor, divulgado em maio de 2019, Porto Alegre se mantém entre os 10 principais destinos nacionais em eventos no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte Campinas, Curitiba, Porto Alegre. A pesquisa é feita pelos CVBs juntamente com órgãos públicos e associações.

