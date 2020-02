Acontece Atrofia muscular espinhal é tema da Jornada de Neurofisiologia Clínica da Santa Casa

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Estão abertas as inscrições para a 3ª Jornada de Neurofisiologia Clínica da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, que acontece nos dias 20 e 21 de março de 2020. Entre os destaques da programação, está o debate de aspectos relacionados com atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica, Síndrome de Guillain Barré, entre outros. A atividade, coordenada pela área de Neurofisiologia Clínica da Santa Casa, chefiada pelo neurofisiologista José Heleodoro Xavier de Castro, trará, ainda, um tópico sobre monitorização neurofisiológica em neurocirurgias com paciente acordado. O tema será abordado pela fisiatra e neurofisiologista clínica Silvia Mazzali Verst, colaboradora do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. A programação completa e as inscrições para o evento estão disponíveis em santacasa.org.br/eventos.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário