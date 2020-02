Acontece Hotéis Sesc/RS e conveniados têm vagas abertas para a Temporada de Férias Outono/Inverno 2020

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Gaúchos podem realizar reservas diretamente nas Unidades Sesc/RS. Na foto, SESC Gramado Foto: Divulgação SESC Foto: Divulgação SESC

Desde o último sábado (15), iniciaram em todas as Unidades Sesc do Rio Grande do Sul as reservas de hospedagem da Temporada de Férias de Outuno/Inverno 2020 nos Hotéis Sesc de Gramado e Torres e Hotéis Conveniados ao Sesc no RS e SC. As vagas são destinadas exclusivamente para clientes do Rio Grande do Sul. A consulta de períodos disponíveis nos Hotéis Sesc Gramado e Torres pode ser realizada no site www.sesc-rs.com.br/temporadadeferias/inverno no menu “Consulta de Vagas”, porém a confirmação da reserva deve ser feita pessoalmente em uma das Unidades Sesc/RS, no momento da reserva. A Temporada de Férias Outono/Inverno compreende a hospedagens no período entre 03 de abril a 04 de dezembro de 2020.

A partir de 18 de fevereiro, pessoas de outros estados também poderão aproveitar as vagas restantes realizando reserva diretamente no setor de reservas do hotel desejado, pelos e-mails reservasgramado@sesc-rs.com.br ou reservastorres@sesc-rs.com.br. A Temporada de Férias Sesc tem o objetivo de proporcionar o descanso, o lazer e estimular o conhecimento histórico, cultural e social, o Sesc oferece pacotes para diversas regiões do Estado e do País, com valores e condições de pagamento facilitadas. Também dispõe de hotéis próprios e diversos conveniados em todo o Estado e no Brasil, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Mais detalhes sobre os hotéis e valores podem ser obtidos no site www.sesc-rs.com.br/temporadadeferias.

