Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Comitiva visitou Snowland e discutiu desenvolvimento do esporte no Brasil. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na última quinta-feira, 13, o Snowland recebeu os técnicos do Comitê Olímpico do Brasil – COB, Kenji Saito, Arthur Correa e Elizabeth Perdigão. A visita ao Parque localizado em Gramado, no RS, teve como objetivo trocar conhecimentos e ampliar as conversas sobre o desenvolvimento do esporte no País.

Além de Saito, a comitiva foi composta pela Delegação da Secretaria de Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul, com o secretário de Esporte e Lazer, João Derly, o Chefe de Divisão, Marcelo de Andrade, e pelo secretário de Esporte Municipal de Gramado, Jacó Schaumloeffel.

A coach de Patinação Artística Snowland, Cris Garcia, Guilherme Ribeiro (atleta Snowland), o gerente executivo de Desenvolvimento Esportivo do COB, Kenji Saito, e o Coach de Patinação Artística Snowland, Eduardo Garcia Garcia. Crédito: Divulgação Snowland.

Durante o encontro, o grupo conheceu os atletas de patinação artística no gelo, assistiu a um espetáculo especial na pista de patinação e praticou aulas de esportes de neve. Também conheceu o snowboarder Guilherme Ribeiro, atual Campeão Brasileiro de Snowboard, patrocinado pelo Parque.

Em setembro deste ano, Gramado vai sediar a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude – JEJ. Os representantes do COB permaneceram na cidade por três dias, vistoriando hotéis e ginásios que abrigarão as equipes esportivas.

O Snowland é um parque de diversões com neve que oferece entretenimento na Serra Gaúcha, proporcionando experiências únicas e inesquecíveis aos seus visitantes, além de promover a prática de esportes de inverno não só em solo brasileiro, mas em importantes eventos e competições internacionais.

Atrações

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado (RS), o Parque Snowland já se consolida como uma das principais atrações turísticas do Brasil. Com o objetivo principal de criar uma relação entre as pessoas e o ambiente nevado, em uma área de 16 mil m², sendo 8,1 mil m² dedicados a neve, o empreendimento recria um vilarejo alpino, proporcionando um clima europeu e reproduzindo uma paisagem fantástica. Pistas de patinação, de esqui e de snowboard, Escola de Esqui e de Snowboard, além de local para caminhadas na neve e exploração à montanha nevada são algumas das diversas atrações que o local oferece. Saiba mais sobre o Parque Snowland, acesse o site www.snowland.com.br ou entre em contato pelo do telefone (54) 3295.6000.

Para acompanhar novas campanhas e informações, acesse a página oficial: MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “www2.isend.com.br” www.facebook.com/SnowlandGramado. Acesse fotos em alta resolução e o vídeo do Parque Snowland: snowland.com.br/imprensa.

