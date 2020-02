Acontece Nutricionista dá dicas para carnaval sem problemas alimentares

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A nutricionista Deise Gensas preparou algumas dicas que servem para todos aqueles querem chegar à quarta-feira de Cinzas inteiros Foto: Milene Gensas Foto: Milene Gensas

Carnaval é a festa do povo brasileiro. São quatro dias em que as pessoas extravasam e se despedem das férias de verão. Muita gente aproveita para se esbaldar nas festas e se joga na folia. É época do bloquinho na praia, Carnaval de rua na cidade ou baile no clube. E para atravessar de forma saudável, a nutricionista Deise Gensas preparou algumas dicas que servem para todos aqueles querem chegar à quarta-feira de Cinzas inteiros. “Em primeiro lugar, se a pessoa mantém um plano alimentar regular e sair neste período, não deve relaxar totalmente o controle da atenção ao que ingere e deixar para retomar depois. Se conscientizou de que abusou? Ok. Recomeça. Nem que sejam recomeços diários”, ensina a nutri alertando que estes “pequenos recomeços” são importantes para não acumular os desvios.

A bebida oficial do Carnaval é a cerveja. Para estes foliões, Deise orienta intercalar com água. “O álcool é o que mais impacta no organismo, pois em grande quantidade faz o fígado trabalhar mais. Para esses casos o consumo de água é excelente, pois ela ajuda os rins a filtrarem melhor o álcool, não sobrecarregando o fígado”, esclarece. Ainda no quesito álcool, a nutricionista sugere que não seja consumido em jejum.

Outro aliado na ajuda aos foliões é o azeite de oliva. “Uma massa integral ao alho e óleo é perfeita como refeição”, ensina. O azeite de oliva possui efeito hepatoprotetor. Isso porque ele é rico em gorduras polinsaturadas que se aderem ao fígado e às paredes do intestino e do estômago. O alimento forma uma espécie de barreira que reduz a velocidade de absorção do álcool “o que contribui para evitar que a pessoa fique embriagada rapidamente”, explica. Já, a massa, por ser um carboidrato, vai fornecer energia suficiente para a diversão.

OUTRAS DICAS

*Além da massa alho e óleo procure fazer uma alimentação leve com saladas e frutas que garantam uma digestão mais saudável;

* Se optar por comida de rua, observe a procedência e o acondicionamento. Calor é propicio para proliferação de microorganismos tóxicos que podem causar doenças como diarreia.

* Água de coco também é excelente para reidratar por causa do potássio.

* Leve barrinhas de cereal na bolsa.

