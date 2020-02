Acontece Grupo Hospitalar Conceição amplia área de mastologia com foco na realização de exames que possam determinar maior precocidade no diagnóstico e rapidez no tratamento do câncer de mama

O coordenador do Serviço de Mastologia do Hospital Conceição, o médico especialista em Mastologia, José Luiz Pedrini, diz que a iniciativa “amplia os processos de cura” com antecipação de cirurgias e tratamentos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Conceição implanta com pioneirismo, na Capital, uma ala específica com amplas instalações e equipamentos de última geração que visam a prevenção da mortalidade por câncer de mama. A novidade está na realização de exames, incluindo a biópsia, no mesmo atendimento. Mesmo naqueles casos em que a lesão não é palpável, a biópsia é feita na mesma consulta. “Ao fazer exames, a paciente já tem condições de se sujeitar a uma biópsia, sem ter que aguardar por agendamentos posteriores”, como explica o coordenador do Serviço de Mastologia do Hospital Conceição, o médico especialista em Mastologia, José Luiz Pedrini, ao reiterar que a iniciativa “amplia os processos de cura” com antecipação de cirurgias e tratamentos.

Segundo ele, a expectativa no País é de que, em 2020, sejam registrados mais de 66 mil novos casos da doença, com maiores incidências a cada ano. Alguns fatores contribuem para esta evolução, entre eles a longevidade, “que vem a ser um componente de risco”, o outro é de familiaridade, detectado através de exames genéticos preliminares, permitindo o tratamento precoce. José Luiz Pedrini detalha que o estilo de vida, somado a ausência de sono ( alteração no ciclo circadiano), é outro fator estressante que contribui para o aumento nestes índices e cita o exemplo de mulheres que trabalham à noite e que chegam a apresentar cerca de 25 por cento maior tendências de contrair a doença. É o exemplo de agentes hospitalares.

O coordenador do Serviço de Mastologia do Hospital Conceição aponta que a nova unidade é referência no País e se diferencia também pelas pesquisas de novas droga no combate à doença que vem sendo acompanhadas pelo GHC e já em testes nos mais avançados em centros como Japão, Estados Unidos e Suíça. “Em 2017 pela primeira vez na História da Pesquisa Clínica Mundial, uma pesquisa iniciou pelo Brasil. Isto devido à qualidade das informações e credibilidade, e iniciou pelo Conceição”.

O tratamento do câncer de mama se estende mesmo a pacientes que enfrentam a fase metastática da doença, ou seja, quando se mostra incurável, “mas não intratável”, como defende Pedrini, com o prolongamento da vida com qualidade. Nos casos precoces, o tratamento também é eficiente, com medicamentos que destroem as células cancerígenas em até 80% dos casos antes da cirurgia. As maiores incidências da doença acontecem na fase da menopausa, em mulheres na faixa etária entre 40 e 60 anos.

Mesmo com tecnologia avançada, os medicamentos disponíveis atuam sobre a área afetada mas sem provocar a cura total da doença. Na visão do especialista do GHC, as perspectivas de cura não são a curto prazo. O importante, segundo ele, é a prevenção e o início do tratamento tão logo o tumor seja detectado e o Serviço de Mastologia do Hospital Conceição foca justamente neste objetivo, pois “isto muda a qualidade de vida do paciente”. O atendimento da nova ala do Grupo Hospitalar Conceição se dá através do SUS e a capacidade chega a mil atendimentos/mês a partir de agora. (Clarice Ledur)

