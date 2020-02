Acontece Antonio Villeroy canta sucessos da carreira no show Luz Acesa

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Apresentação única será dia 05 de março, às 21h, no Teatro Renascença; em abril, o cantor inicia turnê pela Europa Foto: ©Nilton Santolin Foto: ©Nilton Santolin

Depois de uma apresentação memorável no Theatro São Pedro, em dezembro do ano passado, Antonio Villeroy retorna com o show Luz Acesa no dia 05 de março, às 21h, no Teatro Renascença (Av. Erico Veríssimo, 307 – Azenha), em Porto Alegre. No palco, um dos maiores compositores e cantores brasileiros faz uma viagem no tempo e resgata canções consagradas que fizeram sucesso ao longo dos seus 38 anos de carreira. Em abril, Villeroy embarca para uma nova turnê pela Europa.

Acompanhado de piano, violões e baixo, o “cantautor (mistura de cantor com autor) irá relembrar clássicos como Garganta, Amores Possíveis, Pra Rua Me Levar, The Way You`re Looking At Me e a canção título do show. Além dos clássicos, o público poderá conferir canções inéditas, como Equador, composta em Lisboa com a artista portuguesa Luísa Sobral, e Soy La Mujer De Mi Vida, composta em Madrid com a venezuelana Georgina. “Nesse show, faço uma retrospectiva dos quase quarenta anos de dedicação à música. Escolhi 18 canções de um repertório de quase 400 músicas”, afirma Villeroy. Também no repertório, Moda de Sangue, de Jerônimo Jardim e Ivaldo Roque, e Que Reste-t-il de Nos Amours, de Charles Trenet, que tiveram importância fundamental na vida do artista.

O show tem cenário, projeções e uma bela iluminação concebida por Marga Ferreira. Luz Acesa contará, ainda, com participações de Paola Kirst (voz) e Bernardo Zubaran (harmônica).

Em abril, Antonio segue para nova turnê europeia, onde realizará doze apresentações de Luz Acesa em cidades de Portugal, França, Áustria e Holanda. A agenda também inclui duas apresentações na Áustria do novo projeto chamado Tribute to João Gilberto, onde interpreta grandes clássicos da música brasileira e internacional que foram eternizados pelo criador da Bossa Nova. Em 2019, Villeroy passou dois meses viajando pela Europa com o Luz Acesa, percorrendo diversas cidades do Sul, Sudeste e Nordeste.

Carreira

Cantor, compositor e produtor brasileiro, influenciado pela bossa nova e pelo samba, Antonio Villeroy, em 1981, então com 20 anos, deixou a faculdade de Agronomia para dedicar-se à música. De lá pra cá, lançou um DVD, nove CDs e tornou-se um dos compositores brasileiros mais gravados dos últimos tempos. São cerca de 250 canções gravadas por mais de 110 artistas do Brasil e de outros países das Américas, Europa e África.

Só a cantora brasileira Ana Carolina gravou 33 músicas dele. Entre os outros intérpretes consagrados estão Gal Costa, Ivan Lins, João Donato, Maria Bethânia, Maria Gadú, Mart’nália, Moska, Preta Gil, Seu Jorge e Zizi Possi. Da Itália, Chiara Civello e Mario Biondi. Dos Estados Unidos, Don Grusin, Jesse Harris e John Legend. Da Argentina, Dolores Solá, e do continente africano, Lokua Kanza e Alune Wade, entre outros artistas ao redor do mundo. Algumas de suas canções foram temas de filmes, novelas e minisséries no Brasil e exterior. Nesses 38 anos de carreira, como artista, levou sua música para todo Brasil e para diversos países das Américas, Europa e África, apresentando-se para públicos de até 30 mil pessoas.

Show Luz Acesa, de Antonio Villeroy / 05 de março de 2020/ 21h/ Teatro Renascença (Av. Erico Veríssimo, 307 – Azenha) / Ingressos: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 50,00 (solidário com 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para a Fundação Pão dos Pobres)

Ficha Técnica:

Luz Acesa – apresentado e dirigido por Antonio Villeroy

Antonio Villeroy: voz, violões e guitarra

Iluminação: Marga Ferreira

Sonorização: Celito

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário