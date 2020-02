Celebridades Marina Ruy Barbosa se pronuncia sobre polêmicas envolvendo a herança de Gugu: “Que triste isso tudo”

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Marina Ruy Barbosa ficou indignada com toda essa polêmica envolvendo o nome do renomado apresentador de televisão Foto: Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa ficou indignada com toda essa polêmica envolvendo o nome do renomado apresentador de televisão Foto: Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa Foto: Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa

A polêmica envolvendo a herança de Gugu Liberato parece não ter fim. Após seu falecimento, a família do apresentador entrou em uma verdadeira guerra judicial pelos bens dele, como se não bastasse isso, também apareceu na mídia o chef de cozinha, Thiago Salvatico, que se diz companheiro de Gugu por oito anos e também está na disputa pelo patrimônio do comunicador.

Praticamente todos os dias sai na mídia uma notícia envolvendo o nome de Gugu Liberato, seja sobre dinheiro ou sua vida íntima e pessoal. Na quinta-feira (13), o perfil do Instagram do jornalista e blogueiro de entretenimento Hugo Gloss, publicou uma nota onde falava sobre Thiago Salvatico entrar na Justiça para ter direito aos bens de Gugu. Após a publicação de Gloss, famosos acabaram de manifestando sobre o caso.

O que chamou atenção foi a atriz Marina Ruy Barbosa que ficou indignada com toda essa polêmica envolvendo o nome do renomado apresentador de televisão. Marina comentou a publicação e se mostrou chateada com isso.

“Que triste isso tudo!!!!”, escreveu a atriz. Além da ruiva, a musa Fitness Gabriela Pugliesi e o ator Wagner Santisteban também lamentaram os últimos acontecimentos envolvendo o nome do apresentador Gugu Liberato.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário