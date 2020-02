Celebridades Regina Duarte acerta sua saída da TV Globo

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Regina Duarte foi convidada para assumir o cargo na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro Foto: Divulgação Regina Duarte foi convidada para assumir o cargo na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A atriz Regina Duarte já acertou a saída dela da TV Globo. De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, ainda há alguns detalhes que estão sendo fechados com a emissora. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Nesta semana, Regina se reuniu com a cúpula da emissora, no Rio de Janeiro. A saída da TV Globo é um dos principais assuntos que devem ser resolvidos, antes da atriz assumir o comando da Secretaria de Cultura. A Comunicação da TV Globo informou que, até o momento, não tem a confirmação da chegada de um acordo.

Regina Duarte foi convidada para assumir o cargo na Secretaria de Cultura logo após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, demitido por parafrasear discurso do nazista Joseph Goebbels. Ela ainda não foi oficializada no cargo.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário