Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

"Manual Prático de Como Não Ser Um Babaca no Carnaval" foi lançado nesta sexta-feira Foto: Instagram/@mariagretchen "Manual Prático de Como Não Ser Um Babaca no Carnaval" foi lançado nesta sexta-feira Foto: Instagram/@mariagretchen Foto: Instagram/@mariagretchen

Conhecida por ser a rainha dos memes, Gretchen, 60, foi escolhida para estrelar a campanha da Prefeitura do Recife (PE) contra o assédio sexual. A produção traz a figura da Gretchen cantando um “manual de instruções” de como não ser um babaca na data festiva.

“A rainha chegou para dar um recado importantíssimo. É para escutar com atenção, mas está liberado já ensaiar o passinho, está bem? Agora vem com a gente: Lança tua braba, mulher, e faz o que quiser”, escreveu o comunicado de divulgação da prefeitura, citando o refrão da música.

Ainda na letra da canção, Gretchen usa expressões contemporâneas e inclusivas como: “Todas as minas, manas e monas. Aqui, babaca não tem vez.” Ela também cita a questão da violência dizendo que não é para puxar o braço e encostar com malícia. “Assédio é crime, boy. É caso de polícia. Shortinho, top, eu vou me produzir. Nenhum babaca vai dizer o que eu vou vestir”, diz a música.

“Estou grata e honrada em lançar esta música e ser a rainha da campanha “Manual Prático de Como Não Ser Um Babaca no Carnaval, da Prefeitura do Recife. O combate à violência contra a mulher e o empoderamento feminino são questões que eu já discuto há muito tempo. Agora, com esse convite, usamos a música e a dança pra passar um recado bem poderoso”, escreveu Gretchen em seu Twitter.

Em reposta nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a produção com participação da cantora. “Essa mulher é uma fada, amor. E vamos de Carnaval com a mão na consciência”, escreveu um usuário do Twitter. Já outro elogiou a atitude da Prefeitura de Recife. “Acertaram em cheio na mensagem e no canal.”

