Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

O namoro começou quando eles eram adolescentes e tinham acabado de iniciar a carreira como modelo em Nova York Foto: Reprodução/Instagram O namoro começou quando eles eram adolescentes e tinham acabado de iniciar a carreira como modelo em Nova York Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

O casamento de Yasmin Brunet e Evandro Soldati chegou ao fim. Após 15 anos de relacionamento, contando namoro e casamento, eles não estão mais juntos. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.

O namoro começou quando eles eram adolescentes e tinham acabado de iniciar a carreira como modelo em Nova York, nos Estados Unidos. Em julho de 2012, eles se casaram durante viagem para Ibiza, na Espanha.

Leo Dias ainda informa que Yasmin, que é filha da atriz Luiza Brunet, e Evandro já nem se seguem mais nas redes sociais. A modelo até deletou as fotos com o ex. O modelo, por sua vez, ainda mantém algumas fotos com Yasmin em sua conta no Instagram.

