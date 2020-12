Polícia Brigada Militar apreende 50 quilos de maconha e realiza prisão no bairro Vila Nova, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

50 quilos de maconha apreendidos. Foto: Brigada Militar

Nesta sexta-feira (4), os policias militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, quando perceberam uma movimentação suspeita de homens que estavam próximo a um matagal. Ao se aproximarem do local, os policiais foram recebidos a tiros e imediatamente revidaram o ato, a fim de cessar a injusta agressão.

A guarnição conseguiu avançar o território e efetuou a prisão de um homem que portava um revólver calibre 38, e a apreensão de um adolescente. Não houve feridos durante a ação.

Foram apreendidos cinquenta (50) quilos de maconha, uma balança digital, dezesseis (16) gramas de cocaína e um aparelho celular. O preso e o adolescente apreendido foram encaminhados as respectivas delegacias especializadas, juntamente com o material apreendido.

A ação contou com o apoio do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) e do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAvBM).

