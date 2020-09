Polícia Brigada Militar apreende armamento pesado e dinheiro de narcotráfico na Serra Gaúcha

8 de setembro de 2020

Operação do 4ª Batalhão de Polícia de Choque contra facção criminosa ocorreu em Caxias do Sul

A BM (Brigada Militar) impôs um revés a uma facção criminosa que atua na Serra Gaúcha. Uma operação do 4ª Batalhão de Polícia de Choque foi deflagrada entre o final da noite de segunda-feira (07) e início da madrugada desta terça-feira (08) em Caxias do Sul.

Houve a apreensão de um fuzil AR 15 calibre 5,56 e de uma espingarda semi-automática calibre 12, além de quatro carregadores e mais de 15 munições de ambas as armas. Os policiais militares recolheram ainda cerca de R$ 12,3 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico, um cheque no valor de R$450,00 e 665 papelotes de cocaína pesando 725 gramas.

O efetivo tentou primeiro efetuar a abordagem a um Ford Fiesta, cujo condutor empreendeu fuga no bairro Charqueadas. Na perseguição, o veículo foi alcançado e interceptado no bairro Mariani, sendo encontrada a cocaína.

Na residência do motorista, de 33 anos, os policiais militares localizaram então o armamento pesado e o dinheiro. Três balanças de precisão, uma maquininha de pagamento com cartão de crédito, um par de algemas e material de embalagem para entorpecentes, entre outros objetos, também foram apreendidos no local. O criminoso foi preso em flagrante.

