Porto Alegre Semana começa com 67 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Sine funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA Sine funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá. (Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA) Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para quem está em busca de emprego, 67 vagas de trabalho estão abertas no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta terça-feira (08) até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Essas são vagas diretas, captadas pelo Sine Municipal. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para eletricista, com 15 vagas, e dez postos para auxiliar de armazenamento.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Empresas

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá gratuitamente as informações necessárias sobre vagas e cadastro.

Confira as vagas

Auxiliar de armazenamento – 10

Auxiliar de limpeza – 4

Azulejista – 5

Eletricista – 15

Gesseiro – 1

Maitre de restaurante – 1

Mecânico- 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 5

Mestre de obras – 1

Mestre eletricista de manutenção – 3

Motofretista – 2

Operador de máquina de construção civil – 1

Programador de sistemas de computador – 1

Servente de obras – 5

Supervisor de vigilantes – 3

Técnico de enfermagem – 2

Técnico de sistema automação industrial – 1

Telefonista – 3

Vidraceiro – 1

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre