Polícia Brigada Militar apreende arsenal escondido no forro de uma casa no Vale do Rio Pardo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram encontrados fuzis, espingardas, submetralhadoras, pistolas e revólveres Foto: BM/Divulgação Foram encontrados fuzis, espingardas, submetralhadoras, pistolas e revólveres. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A BM (Brigada Militar) apreendeu, na noite de quinta-feira (30), um arsenal no bairro Santa Tecla, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Um criminoso de 23 anos, que já tinha antecedentes criminais, foi preso.

Segundo informações divulgadas pela BM na manhã desta sexta-feira (1º), ao passarem em frente a uma residência, os policiais sentiram um forte odor de maconha. Na área externa da casa, foi realizada uma abordagem ao homem que estava fumando. Os brigadianos, então, perceberam uma movimentação estranha na residência e entraram no local junto com o homem.

No interior da casa, os policiais verificaram um recorte no forro de PVC, onde havia uma capa de violão e um baú. Ao retirarem os objetos do forro, os brigadianos localizaram grande quantidade de armamentos.

Foram apreendidos dois fuzis calibre 556, um fuzil calibre 762, cinco espingardas calibre 12, duas submetralhadoras 9 mm, cinco pistolas 9 mm, um revólver calibre 44 Magnum, um revólver calibre 357 Magnum, uma arma artesanal, 22 carregadores de pistola, três carregadores caracol calibre 9 mm, oito carregadores calibre 12, quatro carregadores de fuzil, 347 munições calibre 762, 47 calibre 762, 20 calibre 9 mm, 30 calibre 556, 307 calibre 12 e seis calibre 38.

A BM deu voz de prisão ao homem abordado. A namorada dele, que estava na residência, foi arrolada como testemunha da ocorrência policial.

Os armamentos pertencem a uma facção criminosa. Essa é considerada a maior apreensão de armas de fogo da história de Venâncio Aires.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia