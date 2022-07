Política “Se eu ganhar as eleições, vou viajar pelo mundo”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

O petista disse que quer "restabelecer a relação que o Brasil tinha com o mundo" Foto: Reprodução de vídeo

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira (1º) que, se ganhar as eleições deste ano, vai “viajar pelo mundo”.

“Se eu ganhar as eleições, vou viajar pelo mundo para restabelecer a relação que o Brasil tinha com o mundo. Para que voltem a acreditar na capacidade de investimento no Brasil, não para comprarem nossas empresas públicas”, afirmou o petista nas redes sociais.

Lula também criticou os ataques às urnas eletrônicas feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, seu principal adversário na disputa ao Palácio do Planalto. “Não tem um deputado, um prefeito, um governador questionando a urna eletrônica, só ele. O que ele quer é criar confusão”, declarou o petista.

“Eu não quero saber de me vingar de quem me causou mal. Eu quero que o povo pare de sofrer com o mal que fizeram ao País”, afirmou Lula em uma provável referência à Operação Lava-Jato e ao ex-juiz Sérgio Moro.

