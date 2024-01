Rio Grande do Sul Brigada Militar divulga balanço parcial da 54ª Operação Golfinho

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

A Operação Golfinho acontece até o dia 26 de fevereiro. Foto: Sd Joel Arrojo/BM A Operação Golfinho acontece até o dia 26 de fevereiro. (Foto: Sd Joel Arrojo/BM) Foto: Sd Joel Arrojo/BM

Neste ano, cerca de 1,4 mil policiais militares foram deslocados para complementar o efetivo dos balneários de água salgada e de água doce do Estado durante a 54ª Operação Golfinho.

Até o momento, foram realizadas 1.415 prisões, sendo apreendidas 41 armas de fogo, 720 munições de diferentes calibres e mais de 42kg de drogas. Além disso, 70.848 pessoas foram abordadas e identificadas, 54.796 veículos fiscalizados através de 2.851 barreiras policiais e 17 veículos recuperados.

Em relação aos indicadores criminais, houve uma redução em comparação ao ano anterior, como por exemplo o roubo à pedestre, que reduziu 61% comparado ao mesmo período de operação. Já o roubo de veículo, onde o autor se utiliza da violência ou grave ameaça, teve uma queda de 19,05% e o roubo a estabelecimento comercial, financeiro e de ensino mais de 60% de redução.

No que diz respeito ao furto de veículo – quando há a subtração sem violência ou grave ameaça – houve a redução de 46,46% comparado ao mesmo período do ano anterior e o furto-arrombamento em residência foi de 39,55% a redução. Já a perturbação do sossego alheio que é uma ocorrência bem recorrente no Litoral, teve uma redução de 32%.

“Além do policiamento ostensivo nas modalidades a pé, motorizado, com bicicletas e montado, as ações de reforço da segurança conta com as atividades especializadas da Corporação: Comandos Ambiental, Rodoviário e de Choque, além dos Batalhões de Aviação (BAv) e de Operações Especiais (Bope)”, afirmou a BM.

No Litoral Norte, as ações são coordenadas pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral, e no litoral sul, pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul.

A Operação Golfinho acontece até o dia 26 de fevereiro. Após, o policiamento seguirá sendo realizado com excelência pelo efetivo já existente nos municípios.

2024-01-27