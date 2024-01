Geral Polícia Federal prende cinco brasileiros foragidos nos Estados Unidos com nomes em lista da Interpol

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os mandados de prisão que estavam em aberto foram cumpridos ao desembarcarem no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Foto: Divulgação/PF Os mandados de prisão que estavam em aberto foram cumpridos ao desembarcarem no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. (Foto: Divulgação/PF) Foto: Divulgação/PF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal prendeu cinco brasileiros que estavam foragidos da justiça brasileira nos Estados Unidos. Todos estavam na Difusão Vermelha, a lista de foragidos internacionais da Interpol, sendo deportados de volta ao Brasil.

Os mandados de prisão que estavam em aberto foram cumpridos ao desembarcarem no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

Segundo informações, os foragidos internacionais foram detidos em solo americano pela Immigration and Customs Enforcement (ICE – U.S.), que é a autoridade de Imigração dos EUA, por estarem em desacordo com as normas migratórias do país e pela existência dos mandados de prisão internacional da Interpol contra eles.

Quem são os extraditados

O primeiro extraditado, nascido em Santa Rita do Itueto (MG), foi condenado a uma pena de oito anos de prisão pelo crime de estupro praticado contra uma criança em 2012, no município onde morava. Ele fugiu após o crime.

O segundo preso, natural de Campanário (MG), foi condenado a nove anos de prisão também por estupro e cárcere privado, ocorridos em 2013 contra sua ex-namorada, no mesmo município.

Natural de Caratinga (MG), o terceiro preso foi condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas praticado em 2017, no município de Entre Folhas. A prisão foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Execuções Penais de Caratinga.

De Ipatinga, o quarto foragido foi preso em razão de mandado de prisão expedido por portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada e munição de uso restrito.

Já o quinto preso é natural de Blumenau (SC) e tem 62 anos. Ele foi detido pela condenação a 12 anos de reclusão pela prática de três estupros no ano de 2018, em ocasiões distintas, em Florianópolis.

Dois presos foram conduzidos ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem; e os outros três para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/policia-federal-prende-cinco-brasileiros-foragidos-nos-estados-unidos-com-nomes-em-lista-da-interpol/

Polícia Federal prende cinco brasileiros foragidos nos Estados Unidos com nomes em lista da Interpol

2024-01-27