Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Relatório destaca dados do primeiro bimestre e traça comparativo com igual período de 2023. (Foto: Arquivo/O Sul)

A Brigada Militar (BM) divulgou nesta sexta-feira (8) os resultados operacionais do primeiro bimestre nas cidades de Porto Alegre, Canoas (Região Metropolitana da Capital), Caxias do Sul (Serra Gaúcha), Santa Maria (Região Central) e Passo Fundo (Norte do Estado). O relatório traça, ainda, um comparativo com o mesmo período do ano passado.

Canoas apresentou os melhores índices de produtividade. “O destaque foi o total de drogas apreendidas, que cresceu mais de 2.200%”, ressalta a corporação. As apreensões totalizaram 24,6 quilos de entorpecentes (contra 1,06 quilo em janeiro e fevereiro de 2023): 16,5 quilos de maconha, 7,5 quilos de cocaína e 530 gramas de crack. No que se refere a armas recolhidas, houve crescimento de 364%. Foram registradas 51 apreensões, contra 11 em igual intervalo do ano passado.

Na capital gaúcha houve um aumento de 13% no número de flagrantes e de 11% no recolhimento de armas-brancas (facas e outros instrumentos pérfuro-cortantes). Em Passo Fundo, as prisões em flagrante apresentaram alta de 36%, índice que chegou a 48% em relação a armas-de-fogo retiradas de circulação e a 133% em munição.

Em Santa Maria, a quantidade de munição apreendidas cresceu 1.683%. “O crescimento nos indicadores de produtividade também foi notado em relação ao número de armas de fogo apreendidas, que cresceu 137% no município”, acrescenta a BM. As prisões em flagrante subiram 30% e as capturas de foragidos tiveram expansão de 24%.

Já em Caxias do Sul, dentre os principais resultados de produtividade foi mencionado uma aumento de 28% no número de prisões de foragidos e de 47% nas apreensões de armas-de-fogo. O número de armas-brancas recolhidas cresceu 36%, taxa quase idêntica à de munições (35%).

Dia da Mulher

Também nessa sexta-feira, a Corregedoria da BM comemorou o Dia Internacional com evento no auditório da Faculdade Estácio, em Porto Alegre. O ato – com a presença de autoridades civis e militares – também marcou o primeiro ano de atuação da Ouvidoria da Mulher na corporação.

Foram realizadas palestras motivacionais e compartilhadas informações sobre saúde física e mental das brigadianas. Dentre os temas, aspectos de nutrição, psicologia, educação física e, ginecologista.

Contando com um canal específico, a Ouvidoria da Mulher na BM tem por objetivo receber sugestões, críticas, reclamações e denúncias, sobre a atuação do efetivo da corporação quando a vítima é do sexo feminino. No foco da iniciativa estão casos de violência de gênero.

Brigada Militar divulga resultados criminais de cinco das maiores cidades gaúchas

