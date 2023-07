Rio Grande do Sul Brigada Militar fecha semestre com aumento de mais de 40% de apreensão de drogas

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

De janeiro a junho, foram recolhidas mais de 6,5 toneladas de entorpecentes Foto: Reprodução De janeiro a junho, foram recolhidas mais de 6,5 toneladas de entorpecentes (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Brigada Militar divulgou o balanço da produtividade do primeiro semestre, registrando melhoras nos principais indicadores operacionais em comparação com o mesmo período de 2022. Entre os principais destaques está o aumento de mais de 40% na apreensão de drogas. De janeiro a junho deste ano, a BM recolheu mais de 6,5 toneladas de entorpecentes, representando um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado.

A maioria da droga retirada de circulação foi a maconha, totalizando mais de 5,5 toneladas. Nesse período, também foram apreendidos mais de 740 quilos de cocaína, representando um aumento de 71% ante igual período de 2022. Além disso, a BM também recolheu quase 220 quilos de crack.

O primeiro semestre também foi marcado pelo aumento de prisões no Estado. Foram computadas 56 mil prisões contra 50,4 mil no mesmo período do ano passado. Dessas, mais de 29 mil foram em flagrante, outras 22 mil em termos circunstanciados e mais de 4 mil foram recapturas de foragidos. Também foram apreendidas mais de 5,6 mil armas (de fogo e brancas) no semestre.

