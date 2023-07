Brasil Romário é internado no Rio após passar mal; quadro é estável

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Assessoria do senador diz que ele foi diagnosticado com uma infecção Foto: Roque de Sá/Agência Senado Assessoria do senador diz que ele foi diagnosticado com uma infecção (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Romário, de 57 anos, foi internado na quinta-feira (13), no Hospital Barra d’Or, no Rio de Janeiro, após passar mal. Segundo a assessoria do parlamentar, ele está com uma infecção, e seu quadro de saúde é estável, mas ainda sem previsão de alta.

Em 2021, o senador precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em 2016, o ex-jogador também passou por outra operação, desta vez uma redução do estômago para controlar o diabetes.

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira de futebol em 1994, Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Ele exerceu o cargo de deputado federal entre 2011 e 2015.

Em 2021, Romário deixou o Podemos, sigla a qual fazia parte desde 2017, para se filiar ao Partido Liberal (PL), mesma legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-jogador também foi filiado ao Progressistas (2001-2009) e ao Partido Socialista Brasileiro (2009-2017).

2023-07-14