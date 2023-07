Economia Vendas do comércio varejista recuam 1% em maio no Brasil

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Desempenho do setor de hiper e supermercados afetou o resultado das vendas no comércio varejista do País, conforme o IBGE Foto: IBGE/Divulgação Desempenho do setor de hiper e supermercados afetou o resultado das vendas no comércio varejista do País, conforme o IBGE. (Foto: IBGE/Divulgação) Foto: IBGE/Divulgação

As vendas do comércio varejista brasileiro caíram 1% em maio na comparação com abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar da queda, no ano o setor acumula alta de 1,3% e, nos últimos 12 meses, de 0,8%. Na comparação com maio de 2022, o comércio também registrou queda de 1%, a primeira taxa negativa após nove meses de alta.

Entre as oito atividades pesquisadas, quatro apresentaram taxas positivas e quatro negativas em abril em relação ao mês anterior. Entre as que registraram queda, destaque para o setor de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que recuou 3,2%, após apresentar crescimento de 3,6% em abril.

“Esse é um setor que representa mais de 50% da fatia de todas as informações coletadas pela Pesquisa Mensal de Comércio. Além disso, a atividade vem de uma aceleração em abril, em um fenômeno que serviu para estancar as quedas anteriores”, explica o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

Também houve recuo em tecidos, vestuário e calçados (-3,3%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,3%) e móveis e eletrodomésticos (-0,7%).

Já entre as altas, destaque para o setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com elevação de 2,3% em maio ante abril. As demais atividades que apresentaram taxas positivas no mês foram livros, jornais, revistas e papelaria (1,7%), combustíveis e lubrificantes (1,4%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (1,1%).

https://www.osul.com.br/vendas-do-comercio-varejista-recuam-1-em-maio-no-brasil/

