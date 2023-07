Rio Grande do Sul Profissionais da enfermagem encerram greve em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A paralisação foi encerrada após uma audiência de mediação realizada no Foro Trabalhista da cidade Foto: Divulgação A paralisação foi encerrada após uma audiência de mediação realizada no Foro Trabalhista da cidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os técnicos e auxiliares de enfermagem do Hospital Pompéia e da UPA Central de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, suspenderam a greve da categoria por 60 dias e retomaram as atividades na tarde de quinta-feira (13).

A categoria aprovou em assembleia a proposta encaminhada em audiência de mediação realizada na quarta-feira (12), no Foro Trabalhista da cidade.

Os trabalhadores paralisaram as atividades no dia 6 deste mês para reivindicar o pagamento do piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei nº 14.434/2022.

A proposta aceita pelos profissionais contempla o abono dos dias de paralisação, além da garantia de emprego a todos os trabalhadores até 11 de setembro. Nessa data, haverá nova audiência de mediação entre as partes na sede do TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região), em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/profissionais-da-enfermagem-encerram-greve-em-caxias-do-sul/

Profissionais da enfermagem encerram greve em Caxias do Sul

2023-07-14